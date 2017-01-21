Домрачева: биатлонисты остались разочарованы отсутствием решений IBU

Белорусская биатлонисткапрокомментировала ответ Международного союза биатлонистов (IBU) на письмо спортсменов, обнародованный на встрече с биатлонистами после сегодняшнего заседания исполкома и рабочей группы IBU. Напомним, руководство IBU заявило, что не может мгновенно менять правила в угоду спортсменам.«Спортсмены отправили в Международную федерацию биатлона очень ясное письмо, но никаких действий предпринято не было. Не было принято никаких решений, и спортсмены остались несколько разочарованы. Возможно, Международный союз биатлонистов ещё предпримет какие-то шаги. Но если придётся ждать ещё полтора года до следующего конгресса, думаю, мы, спортсмены, соберёмся и подумаем, какие действия предпримем с нашей стороны», — сказала Домрачева в эфире «Матча».На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге более 170 спортсменов подписали письмо к Международному союзу биатлонистов. В письме в числе прочего предлагается ужесточение финансовых наказаний для федераций, уменьшение квот и финансовая компенсация спортсменам, чьи соперники использовали допинг.