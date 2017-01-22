Шпажистка Мартынюк впервые в карьере вошла в восьмёрку лучших на этапе КМ

На этапе Кубка мира в Барселоне (Испания) российская шпажистка Дарья Мартынюк впервые в своей карьере вошла в восьмёрку сильнейших.
Уже в 1/32 финала лидер мирового рейтинга Татьяна Логунова потерпела поражение от малоизвестной итальянки Луизы Тессерин – 12:15. В следующем круге завершила борьбу Виолетта Колобова, в 1/8 финала уступила Татьяна Гудкова. Зато Мартынюк, обыграв венгерку Анну Кун – 15:12, швейцарку Паулину Бруннер – 15:14, украинку Елену Кривицкую – 15:11, вышла в четвертьфинал. На этой стадии ей противостояла олимпийская чемпионка венгерка Эмеше Сас, которая оказалась сильнее – 15:6.
В итоге победу на этапе одержала шпажистка из Китая Сунь Ивэнь, победившая в финале эстонку Ирину Эмбрих – 15:11. Бронзовые медали завоевали венгерка Эмеше Сас и француженка Мелисса Горам.