Шпажистка Мартынюк впервые в карьере вошла в восьмёрку лучших на этапе КМ

На этапе Кубка мира в Барселоне (Испания) российская шпажисткавпервые в своей карьере вошла в восьмёрку сильнейших.Уже в 1/32 финала лидер мирового рейтингапотерпела поражение от малоизвестной итальянки Луизы Тессерин – 12:15. В следующем круге завершила борьбу, в 1/8 финала уступила. Зато Мартынюк, обыграв венгерку Анну Кун – 15:12, швейцарку Паулину Бруннер – 15:14, украинку Елену Кривицкую – 15:11, вышла в четвертьфинал. На этой стадии ей противостояла олимпийская чемпионка венгерка, которая оказалась сильнее – 15:6.В итоге победу на этапе одержала шпажистка из Китая, победившая в финале эстонку– 15:11. Бронзовые медали завоевали венгерка Эмеше Сас и француженка