Канадские фристайлисты выиграли домашний этап Кубка мира в могуле

Канадские могулистыодержали победу на этапе Кубка мира по фристайлу в Валь Сент-Коме (Канада).Второе и третье места в соревнованиях женщин также заняли канадские спортсменки Анди Науде и Хлоя Дюфур-Лапойнт. Лучшая из россиянок Регина Рахимова показала 13-й результат.У мужчин призёрами стали француз Саша Теошари и швед Вальтер Вальберг. Россиянин– 12-й.1. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада) – 78,36.2. Анди Науде (Канада) – 78,10.3. Хлоя Дюфур-Лапойнт (Канада) – 77,70…13. Регина Рахимова (Россия) – 69,55…24. Марика Пертахия (Россия) – 61,47…34. Ксения Кузнецова (Россия) – 54,72.1. Майкл Кингсбери (Канада) – 86,44.2. Саша Теошари (Франция) – 82,20.3. Вальтер Вальберг (Швеция) – 82,19…2. Максим Михайлов (Россия). – 74,01…24. Андрей Махнев (Россия) – 70,94…45. Никита Капитонов (Россия) – 61,52.46. Егор Ануфриев (Россия) – 61,17.