Канадские фристайлисты выиграли домашний этап Кубка мира в могуле

Канадские могулисты Майкл Кингсбери и Жюстин Дюфур-Лапойнт одержали победу на этапе Кубка мира по фристайлу в Валь Сент-Коме (Канада).
Второе и третье места в соревнованиях женщин также заняли канадские спортсменки Анди Науде и Хлоя Дюфур-Лапойнт. Лучшая из россиянок Регина Рахимова показала 13-й результат.
У мужчин призёрами стали француз Саша Теошари и швед Вальтер Вальберг. Россиянин Максим Михайлов – 12-й.
Фристайл. Этап Кубка мира. Могул. Валь Сент-Ком, Канада
Женщины
1. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада) – 78,36.
2. Анди Науде (Канада) – 78,10.
3. Хлоя Дюфур-Лапойнт (Канада) – 77,70…
13. Регина Рахимова (Россия) – 69,55…
24. Марика Пертахия (Россия) – 61,47…
34. Ксения Кузнецова (Россия) – 54,72.
Мужчины
1. Майкл Кингсбери (Канада) – 86,44.
2. Саша Теошари (Франция) – 82,20.
3. Вальтер Вальберг (Швеция) – 82,19…
2. Максим Михайлов (Россия). – 74,01…
24. Андрей Махнев (Россия) – 70,94…
45. Никита Капитонов (Россия) – 61,52.
46. Егор Ануфриев (Россия) – 61,17.