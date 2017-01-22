Бьорндален: разочарован, что с нами обращаются, как с мальчишками на посылках

Легендарный норвежский биатлонистостался недоволен реакцией Международного союза биатлонистов (IBU) на письмо спортсменов.«Мы не согласны ждать полтора года, пока соберётся следующий конгресс, который, возможно, что-то сделает. Мы хотим, чтобы чемпионат мира, который пройдёт через несколько недель, был чистым. Я разочарован тем, что с нами обращаются, как с мальчишками на посылках.Мы собираемся провести общую встречу с комитетом спортсменов и обсудить всё произошедшее, подумать, что мы можем сделать. Мы за чистый спорт. Хотя во всём должна быть демократия, мы не можем ждать ещё 18 месяцев», — сказал Бьорндален в интервью TV2.