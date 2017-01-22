Гамза: IBU тянет время, дело против России абсолютно ясно

Председатель Чешского биатлонного союзапрокомментировал отсутствие радикальных решений в отношении российских биатлонистов на заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) в Италии.«Такое ощущение, что они просто тянут время. Не знаю, как иначе это назвать. Дело против России абсолютно ясно.Если Международный союз биатлонистов не найдет какого-либо решения, мы будем требовать созыва чрезвычайного конгресса, потому что президент IBU господин Бессеберг по-прежнему ссылается на конгресс организации», — приводит слова Гамзы Rozhlas.