М. Фуркад: я очень раздражён

Французский биатлонисткратко прокомментировал ответ Международного союза биатлонистов (IBU) на письмо спортсменов, обнародованный на встрече с биатлонистами после сегодняшнего заседания исполкома и рабочей группы IBU. Напомним, руководство IBU заявило, что не может мгновенно менять правила в угоду спортсменам.«Я очень раздражён», — цитирует Фуркада TV2.На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге более 170 спортсменов подписали письмо к Международному союзу биатлонистов. В письме в числе прочего предлагалось ужесточение финансовых наказаний и уменьшение квот провинившихся федераций, а также финансовая компенсация спортсменам, чьи соперники использовали допинг.