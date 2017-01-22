Лехотян: при определённых обстоятельствах у Тюмени могут отобрать ЧМ по биатлону

Вице-президент Международного союза биатлонистовзаявил, что у Тюмени могут отобрать право провести чемпионат мира 2021 года в связи с расследованием Ричарда Макларена насчёт употребления допинга российскими спортсменами, обнародовавшего вторую часть своего доклада 9 декабря 2016 года.«Чемпионат мира в Тюмени — открытый вопрос. Иногда нужно проявить терпение. Нам нужно изучить все факты, а уже потом вынести вердикт. 9 февраля станет известно решение Международного союза биатлонистов. При определённых обстоятельствах у Тюмени могут отобрать чемпионат мира», — приводит слова Лехотяна чешское издание Idnes.