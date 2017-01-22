Фуркад, Шлезингр и Бэйли досрочно покинули зал встречи IBU с биатлонистами

Биатлонистыдосрочно покинули зал, в котором руководство Международного союза биатлонистов встречалось со спортсменами и представителями команд. На встрече, где присутствовало 60 спортсменов, в закрытом для прессы режиме были подведены итоги заседания исполкома и рабочей группы IBU, собранных после публикации второй части доклада Ричарда Макларена. Причиной такого поступка стал реакцией на отказ IBU принять требования спортсменов насчёт изменения регламента соревнований.«Думаю, Мартен сделал правильно, что встал и вышел. Потому что сидеть там — просто потеря времени. IBU продолжает всё усложнять и говорит ни о чём. Мартен выразил то, о чём думают многие», — приводит слова тренера сборной Чехии Ондржея Рыбара Idnes.На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге более 170 спортсменов подписали письмо к Международному союзу биатлонистов. В письме в числе прочего предлагалось ужесточение финансовых наказаний и уменьшение квот провинившихся федераций, а также финансовая компенсация спортсменам, чьи соперники использовали допинг.