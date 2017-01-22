Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фуркад, Шлезингр и Бэйли досрочно покинули зал встречи IBU с биатлонистами

22 января 2017, воскресенье. 02:54. Другие
Биатлонисты Мартен Фуркад, Михал Шлезингр и Лоуэлл Бэйли досрочно покинули зал, в котором руководство Международного союза биатлонистов встречалось со спортсменами и представителями команд. На встрече, где присутствовало 60 спортсменов, в закрытом для прессы режиме были подведены итоги заседания исполкома и рабочей группы IBU, собранных после публикации второй части доклада Ричарда Макларена. Причиной такого поступка стал реакцией на отказ IBU принять требования спортсменов насчёт изменения регламента соревнований.

«Думаю, Мартен сделал правильно, что встал и вышел. Потому что сидеть там — просто потеря времени. IBU продолжает всё усложнять и говорит ни о чём. Мартен выразил то, о чём думают многие», — приводит слова тренера сборной Чехии Ондржея Рыбара Idnes.

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге более 170 спортсменов подписали письмо к Международному союзу биатлонистов. В письме в числе прочего предлагалось ужесточение финансовых наказаний и уменьшение квот провинившихся федераций, а также финансовая компенсация спортсменам, чьи соперники использовали допинг.
Источник: Idnes.cz Сообщить об ошибке
Теги
Мартен Фуркад
Новости. Другие
22 января 2017, воскресенье
02:54 Фуркад, Шлезингр и Бэйли досрочно покинули зал встречи IBU с биатлонистами
02:11 Лехотян: при определённых обстоятельствах у Тюмени могут отобрать ЧМ по биатлону
01:38 Главный тренер сборной России по гандболу извинился за выступление на ЧМ
01:07 М. Фуркад: я очень раздражён
01:02 Гамза: IBU тянет время, дело против России абсолютно ясно
01:02 Бьорндален: разочарован, что с нами обращаются, как с мальчишками на посылках
00:56 Канадские фристайлисты выиграли домашний этап Кубка мира в могуле
00:19 Сборная России уступила Словении и завершила борьбу за медали ЧМ по гандболу
00:03 Шпажистка Мартынюк впервые в карьере вошла в восьмёрку лучших на этапе КМ
21 января 2017, суббота
23:38 Домрачева: биатлонисты остались разочарованы отсутствием решений IBU
23:28 Карякин победил Ароняна в Вейк-ан-Зее и вышел на пятое место в турнирной таблице
23:17 «Ростов-Дон» обыграл «Битигхайм» в Кубке ЕГФ и лидирует в группе
22:54 IBU вместе с ВАДА расследует участие властей РФ в манипуляциях с пробами в Сочи
22:54 Бессеберг: Логинов имеет те же права, что все спортсмены, вплоть до участия в ОИ
22:50 Бессеберг: ситуация с ЧМ в Тюмени будет прояснена 9 февраля
22:48 Бессеберг: имён подозреваемых спортсменов мы по-прежнему не назовём
22:46 Бессеберг: IBU не может поменять правила мгновенно, когда угодно спортсменам
22:39 Президент IBU сообщил о полном оправдании 22 из 29 российских биатлонистов
22:10 Рапирист Сафин взял серебро на этапе Кубка мира в Париже
21:38 Шипулин присутствует на встрече с чиновниками IBU по итогам доклада Макларена
21:34 Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова выступят в эстафете в Антхольце
21:20 Мутко: сейчас тренд такой — центром мирового допинга сделать Россию
21:08 Чакветадзе и Семёнов победили на Гран-при «Иван Поддубный» в Москве
20:44 Немецкие летающие лыжники выиграли этап Кубка мира, россияне — 7-е
20:35 Гимнасты Аблязин и Семёнова стали родителями
20:30 Бабиков: опасений в связи с неудачей в эстафете в Рупольдинге не было
19:57 Бабиков: я доказал фанатам и себе, что боеспособен на каждом этапе
19:55 Малышко: мы ещё недостаточно сильны и должны добавлять
19:48 Л'Абе-Лунд: лыжи отлично работали на последнем круге, и я смог исправить ошибки
19:46 Долль: Хенрик Л'Абе-Лунд был очень силён сегодня
19:42 Пайффер: эта победа придаст нам новых сил и уверенности перед чемпионатом мира
19:36 Лессер: в этот раз мы наконец-то выиграли финиш на последних метрах
19:24 Немец Рыдзек выиграл гонку Гундерсена на этапе Кубка мира, Барков — 39-й
19:08 Американец Джоси выиграл этап Кубка мира в хаф-пайпе, Автанеев — 20-й
18:52 «Кубань» разгромила «Лейпциг» в Кубке ЕГФ и вышла в лидеры группы
18:38 Германия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Россия — третья
18:34 10 мячей Дмитриевой не помогли «Ладе» выиграть у «Метцингена» в Кубке ЕГФ
18:25 Гараничев: по пятибалльной шкале поставлю четвёрку за свой этап
18:18 Цветков: привыкли, что в эстафете бежит Шипулин. Надеюсь, другой Антон не хуже
17:56 Немецкие двойки выиграли 5-й этап Кубка мира по бобслею, россияне — девятые
17:46 Лыжник Харви выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Швеции, Седов — 9-й
17:45 Коукалова: в конце масс-старта мне немного не хватило сил
17:42 Дальмайер: приятно быть на подиуме вместе с подругой по команде
17:33 Хорхлер: сегодня буду праздновать победу весь вечер
16:39 Гамза: вы работаете на российскую пропагандистскую машину и не хотите правды
Все новости RSS
Сумеет ли мужская сборная России завоевать золото на этапе КМ по биатлону в Антхольце?
Да, это сделает Антон Шипулин
308 (20%)
Да, первым будет Антон Бабиков
58 (4%)
Золото достанется Цветкову или Елисееву
30 (2%)
Малышко или Гараничев - кто, если не они?
29 (2%)
Золото будет завоёвано в эстафетной гонке
327 (21%)
Нет, не сможет
795 (51%)
Проголосовало: 1547
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+