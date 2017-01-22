На внеочередном конгрессе IBU будут внесены изменения в антидопинговые правила

Международный союз биатлонистов объявил о проведении внеочередного конгресса организации перед стартом чемпионата мира в Хохфильцене, который пройдёт с 6 по 19 февраля. Основной темой конгресса станет принятие новых правил в антидопинговой сфере.«Исполнительный комитет IBU полностью понимает и поддерживает инициативу спортсменов ужесточить антидопинговые меры по отношению к федерациям и отдельным спортсменам. Для реализации новых правил исполнительный комитет IBU требует утвердить на внеочередном конгрессе изменения и применять их на практике, начиная с чемпионата мира в Хохфильцене", — говорится в пресс-релизе организации.