Тихонов: наша трусость приводит к позору российского спорта

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал итоги исполкома Международного союза биатлонистов, состоявшегося накануне в Антхольце.«Напрасно мы отказались от проведения Кубка мира и чемпионата мира среди юниоров. Тем самым, не имея окончательного вывода ВАДА, мы почти признали свою какую-то вину. Теперь кажется, что 22 оправданных спортсмена уже не при чём. Эта наша трусость приводит к позору российского спорта и биатлона в том числе.У чехов, норвежцев, британцев, шведов многие спортсмены были уличены в употреблении допинга и дисквалифицированы. Почему мы никому не предъявляем претензий? Мы ничего не получили, а уже отказались от проведения соревнований. Какая-то Чехия или кто там ещё начинает управлять такой огромной страной. Кадровая политика у нас безграмотная.Справедливо ли перепроверять пробы? Перепроверки – это опять же следствие безголового руководства. Приведу простой пример. У финской лыжницы и биатлонистки Кайсы Варис первая допинг-проба дала положительный результат. Вторую пробу вскрывали без её присутствия, и она подала в суд. Ей вернули медаль и премиальные, а также возместили моральный ущерб. У эстонки Кристины Шмигун было то же самое. А теперь скажите мне: хоть одно нормальное заявление со стороны российского руководства спорта, федераций было?», — приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».