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Шишкарёв: останется ли Торгованов тренером сборной России, решим 3 февраля

22 января 2017, воскресенье. 13:33. Другие
Президент Федерации гандбола России прокомментировал выступление сборной России на мужском чемпионате мира во Франции, в 1/8 финала которого подопечные Дмитрия Торгованова уступили словенцам со счётом 26:32.

«Задача мужской сборной по гандболу не выполнена, выступление признано неудачным. Соперник по 1/8 финала у нас был не самый грозный, но мы провалили начало второго тайма, плюс не было видно в исполнении наших достаточного упорства и желания. Да, были потери важных игроков, но с имеющимся ресурсом, мы должны были проходить в четвертьфинал. Задача была – попасть в полуфинал. Всё это лишний раз доказывает, что у российской команды короткая скамейка. Не хватило нужного для побед запаса прочности.

Извинения тренера – это его право. Дмитрий Торгованов совершил мужской поступок, но это не снимает ответственности с команды за провальный результат. Нас ожидает разбор полётов на исполкоме. Нужно что-то решать в плане подготовки молодых игроков, с этим большие проблемы. Также будет обсуждаться проблема внутреннего первенства: одна команда, доминирующая над остальными – это сильнейший среди слабых, так быть не должно. Заслушаем все мнения, подробный доклад тренерского штаба и будем анализировать. Не могу пока сказать, останется ли Торгованов во главе национальной команды, это мы решим ориентировочно 3 февраля, когда и планируется провести исполком. Возможно, нынешний тренер продолжит работу со сборной России», — сказал Шишкарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Гандбол Сергей Шишкарёв
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