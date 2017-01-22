Шипулин — третий в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Россиянин Антон Шипулин занял третье место в масс-старте на 15 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце. Победил норвежец Йоханнес Бё, а вторым стал француз Кентен Фийон-Майе.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 37.04,3 (0).
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) — +3,7 (1).
3. Антон Шипулин (Россия) — +21,7 (1).
4. Эмиль Хегле Сведсен (Норвегия) — +25,2 (2).
5. Мартен Фуркад (Франция) — +29,2 (3).
6. Жан Гийом Беатрикс (Франция) — +33,4 (2).
7. Симон Шемпп (Германия) — +34,2 (1).
8. Эрик Лессер (Германия) — +54,2 (1).
9. Юлиан Эберхард (Австрия) — +59,2 (2).
10. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +59,8 (3)…
13. Максим Цветков (Россия) — +1.19,3 (3).
14. Антон Бабиков (Россия) — +1.23,2 (3).
15. Евгений Гараничев (Россия) — +1.25,8 (3).