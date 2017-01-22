Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шипулин остался вторым в общем зачёте Кубка мира по биатлону

22 января 2017, воскресенье. 13:53. Другие
Россиянин Антон Шипулин после третьего места в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце остался на второй позиции в общем зачёте. Француз Мартен Фуркад сохранил уверенное лидерство.

Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт

1. Мартен Фуркад (Франция) — 824.
2. Антон Шипулин (Россия) — 548.
3. Симон Шемпп (Германия) — 522.
4. Арнд Пайффер (Германия) — 461.
5. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — 457.
6. Эрик Лессер (Германия) — 433.
7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — 426.
8. Йоханнес Бё (Норвегия) — 425.
9. Максим Цветков (Россия) — 405.
10. Юлиан Эберхард (Австрия) — 394…
13. Антон Бабиков (Россия) — 320…
30. Матвей Елисеев (Россия) — 189…
33. Евгений Гараничев (Россия) — 173…
34. Дмитрий Малышко (Россия) — 167…
63. Юрий Шопин (Россия) — 18.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Евгений Гараничев Максим Цветков Мартен Фуркад Матвей Елисеев
Новости. Другие
22 января 2017, воскресенье
14:00 Шипулин: для такого состояния я очень доволен своим результатом
13:53 Шипулин остался вторым в общем зачёте Кубка мира по биатлону
13:40 Шипулин — третий в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
13:33 Шишкарёв: останется ли Торгованов тренером сборной России, решим 3 февраля
13:31 Тихонов: наша трусость приводит к позору российского спорта
13:00 Глава НОК Германии: Россия может быть отстранена от Игр в Пхёнчхане и Токио
11:58 На внеочередном конгрессе IBU будут внесены изменения в антидопинговые правила
11:13 Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце
10:24 Самкова и Хеммерли победили в борд-кроссе на этапе КМ в США
10:12 Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону
09:41 Кингсбери и Дюфур-Лапойнт победили в могуле на этапе КМ в Канаде
09:24 Порт выиграл веломногодневку Мирового тура «Тур Даун Андер»
02:54 Фуркад, Шлезингр и Бэйли досрочно покинули встречу IBU с биатлонистами
02:11 Лехотан: при определённых обстоятельствах у Тюмени могут отобрать ЧМ по биатлону
01:38 Главный тренер сборной России по гандболу извинился за выступление на ЧМ
01:07 М. Фуркад: я очень раздражён
01:02 Гамза: IBU тянет время, дело против России абсолютно ясно
01:02 Бьорндален: разочарован, что с нами обращаются как с мальчишками на посылках
00:56 Канадские фристайлисты выиграли домашний этап Кубка мира в могуле
00:19 Сборная России уступила Словении и завершила борьбу за медали ЧМ по гандболу
00:03 Шпажистка Мартынюк впервые в карьере вошла в восьмёрку лучших на этапе КМ
21 января 2017, суббота
23:38 Домрачева: биатлонисты остались разочарованы отсутствием решений IBU
23:28 Карякин победил Ароняна в Вейк-ан-Зее и вышел на пятое место в турнирной таблице
23:17 «Ростов-Дон» обыграл «Битигхайм» в Кубке ЕГФ и лидирует в группе
22:54 IBU вместе с ВАДА расследует участие властей РФ в манипуляциях с пробами в Сочи
22:54 Бессеберг: Логинов имеет те же права, что все спортсмены, вплоть до участия в ОИ
22:50 Бессеберг: ситуация с ЧМ в Тюмени будет прояснена 9 февраля
22:48 Бессеберг: имён подозреваемых спортсменов мы по-прежнему не назовём
22:46 Бессеберг: IBU не может поменять правила мгновенно, когда угодно спортсменам
22:39 Президент IBU сообщил о полном оправдании 22 из 29 российских биатлонистов
22:10 Рапирист Сафин взял серебро на этапе Кубка мира в Париже
21:38 Шипулин присутствует на встрече с чиновниками IBU по итогам доклада Макларена
21:34 Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова выступят в эстафете в Антхольце
21:20 Мутко: сейчас тренд такой — центром мирового допинга сделать Россию
21:08 Чакветадзе и Семёнов победили на Гран-при «Иван Поддубный» в Москве
20:44 Немецкие летающие лыжники выиграли этап Кубка мира, россияне — 7-е
20:35 Гимнасты Аблязин и Семёнова стали родителями
20:30 Бабиков: опасений в связи с неудачей в эстафете в Рупольдинге не было
19:57 Бабиков: я доказал фанатам и себе, что боеспособен на каждом этапе
19:55 Малышко: мы ещё недостаточно сильны и должны добавлять
19:48 Л'Абе-Лунд: лыжи отлично работали на последнем круге, и я смог исправить ошибки
19:46 Долль: Хенрик Л'Абе-Лунд был очень силён сегодня
19:42 Пайффер: эта победа придаст нам новых сил и уверенности перед чемпионатом мира
19:36 Лессер: в этот раз мы наконец-то выиграли финиш на последних метрах
19:24 Немец Рыдзек выиграл гонку Гундерсена на этапе Кубка мира, Барков — 39-й
Все новости RSS
Как вы относитесь к употреблению спортсменами запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+