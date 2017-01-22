Шипулин: надеюсь подойти к ЧМ по биатлону в хорошей форме

Россиянин, ставший третьим в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, рассказал о планах по подготовке к чемпионату мира в Хохфильцене (Австрия).«Надеюсь продолжить свою хорошую серию медальных выступлений и в Хохфильцене. У нас будет небольшой сбор перед чемпионатом мира, где я смогу поработать над ошибками, так что надеюсь подойти в хорошей форме к главному старту», — передаёт слова Шипулина корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.Шипулин уступил только норвежцу Йоханнесу Бё и французу Кентену Фийону-Майе.