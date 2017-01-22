Фийон-Майе: Йоханнес на последнем круге был сильнее меня

Француз, ставший вторым в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, прокомментировал свой успех.«Я рад, потому что Йоханнес на последнем круге был сильнее меня, но я старался атаковать его на подъёме. Он удержался и в финишном спринте меня обыграл. Тем не менее это хорошая гонка для меня. Последние две недели у меня была плохая стрельба, но я сохранял спокойствие.Теперь я постараюсь сохранить эти ощущения до чемпионата мира. Эти две недели я буду работать на позитиве. Все негативные вещи вылетели из моей головы», — передаёт слова Фийона-Майе корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.