Экипаж Касьянова — восьмой в четвёрках на этапе КМ по бобслею в Санкт-Морице

Латвийский экипаж Оскарса Киберманиса победил в соревнованиях четвёрок на пятом этапе Кубка мира по бобслею в Санкт-Морице. Среди российских экипажей лучшей стала команда под управлением Александра Касьянова, показавшая восьмой результат.
Бобслей. Кубок мира. Пятый этап. Санкт-Мориц, Швейцария
Мужчины. Четвёрки
1. Латвия (Оскарс Киберманис) – 2.08,60.
2. Латвия (Оскарс Мелбардис) – 2.08,73.
3. Германия (Франческо Фридрих) – 2.08,90…
8. Россия (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарёв, Максим Белугин) – 2.09,15.
9. Россия (Алексей Стульнев, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Роман Кошелев) – 2.09,18.
10. Россия (Максим Андрианов, Пётр Моисеев, Руслан Самитов, Илья Малых) – 2.09,25.