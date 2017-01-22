Норвежцы победили в мужской лыжной эстафете на этапе КМ в Швеции, Россия — 7-я

Сборная Норвегии победила в мужской эстафете 4х7,5 км на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрикхамне. Россияне Сергей Турышев, Александр Бессмертных, Пётр Седов и Андрей Ларьков стали седьмыми, а Илья Семиков, Дмитрий Япаров, Андрей Мельниченко и Рауль Шакирзянов показали 13-й результат.
Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Ульрикхамн, Швеция
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
1. Норвегия – 1:06.47,5.
2. Канада – +0,5.
3. Швеция – +0,5…
7. Россия (Сергей Турышев, Александр Бессмертных, Пётр Седов, Андрей Ларьков) – + 3,3…
13. Россия (Илья Семиков, Дмитрий Япаров, Андрей Мельниченко, Рауль Шакирзянов) – + 1.57,4.