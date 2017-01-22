Кроксолл и Трунцо победили на этапе ЧМ Red Bull Crashed Ice в Ювяскюля

В финском городе Ювяскюля завершился второй этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice. Среди мужчин победил Скотт Кроксолл, а в женских соревнованиях первенствовала американка Аманда Трунцо.В плей-офф пробились четыре россиянина: Денис Новожилов, Андрей Антипов, Владислав Кочуков и Герман Титов. Никому из них не удалось пробиться в топ-10.1. Скотт Кроксолл (Канада).2. Максвелл Данн (США).3. Кэмерон Нааш (США).1. Максвелл Данн (США) – 1600.1. Скотт Кроксолл (США) – 1600.1. Кэмерон Нааш (США) – 1600.1. Аманда Трунцо (США).2. Камилла Ояпало (Финляндия).3. Сандрин Ранжеон (Франция).1. Аманда Трунцо (США) – 1800.2. Жаклин Лежер (Канада) – 1450.3. Вероника Виндиш (Австрия) – 1110.