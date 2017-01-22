Германия выиграла третью женскую эстафету подряд, Россия заняла пятое место

Сборная Германии, в составе которой выступали, выиграла эстафету на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Второе место заняла сборная Франция, а третьей финишировала Италия. Для немок это третья победа из трёх в текущем сезоне, а француженки в третий раз подряд стали вторыми.Российская команда, в составе которой выступали, финишировала пятой. Для россиянок это лучший результат в нынешнем сезоне.1. Германия — 1:13:57.2.2. Франция +24.2.3. Италия +33.4.4. Украина +37.5.5. Россия +1:16.0.6. Беларусь +1:32.7.