Германия выиграла третью женскую эстафету подряд, Россия заняла пятое место

Сборная Германии, в составе которой выступали Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер, выиграла эстафету на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Второе место заняла сборная Франция, а третьей финишировала Италия. Для немок это третья победа из трёх в текущем сезоне, а француженки в третий раз подряд стали вторыми.
Российская команда, в составе которой выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова, финишировала пятой. Для россиянок это лучший результат в нынешнем сезоне.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия
Женщины. Эстафета 4x6 км
1. Германия — 1:13:57.2.
2. Франция +24.2.
3. Италия +33.4.
4. Украина +37.5.
5. Россия +1:16.0.
6. Беларусь +1:32.7.