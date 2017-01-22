Немецкие двоеборцы выиграли гонку Гундерсена на этапе Кубка мира во Франции

Немецкие спортсмены заняли весь пьедестал по итогам второго старта в гонке Гундерсена на шестом этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Шо-Нефе (Франция).Победил, который в прыжках с трамплина стал восьмым, но в гонке по системе Гундерсена на 10 км догнал и опередил всех соперников. Призёрами сталиРоссиянинпосле 48-го места в прыжках с трамплина в ходе гонки поднялся на 40-ю позицию.1 (8-й после прыжка). Фабиан Риссле (Германия) – 22.44,0.2 (11). Йоханнес Ридзек (Германия) – отставание 2,2.3 (4). Эрик Френцель (Германия) – + 7,9…40 (48). Вячеслав Барков (Россия) – + 3.12,8.