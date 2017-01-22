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Немецкие двоеборцы выиграли гонку Гундерсена на этапе Кубка мира во Франции

22 января 2017, воскресенье. 18:14. Другие
Немецкие спортсмены заняли весь пьедестал по итогам второго старта в гонке Гундерсена на шестом этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Шо-Нефе (Франция).

Победил Фабиан Риссле, который в прыжках с трамплина стал восьмым, но в гонке по системе Гундерсена на 10 км догнал и опередил всех соперников. Призёрами стали Йоханнес Ридзек и Эрик Френцель.

Россиянин Вячеслав Барков после 48-го места в прыжках с трамплина в ходе гонки поднялся на 40-ю позицию.

Лыжное двоеборье. Кубок мира. Шестой этап. Шо-Неф, Франция
Гонка Гундерсена. Второй старт. К106 + 10 км

1 (8-й после прыжка). Фабиан Риссле (Германия) – 22.44,0.
2 (11). Йоханнес Ридзек (Германия) – отставание 2,2.
3 (4). Эрик Френцель (Германия) – + 7,9…
40 (48). Вячеслав Барков (Россия) – + 3.12,8.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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