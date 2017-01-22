Глазырина: за стрельбу было немного тревожно, учитывая 4 промаха в индивидуалке

Российская биатлонистка, допустившая четыре промаха в «стойке» в индивидуальной гонке, призналась, что делала особый упор на стрельбу из положения стоя перед эстафетой. В этой гонке Глазырина промахнулась лишь однажды, закрыв пять мишеней шестью выстрелами.«Сильно не волновалась, только за стрельбу было немного тревожно, учитывая четыре промаха в индивидуальной гонке. Там у меня не получилась работа на „стойке“, поэтому сегодня основное внимание уделяла ей — больше, чем лыжному ходу. С „лёжкой“ справилась на 100%, со „стойкой“ чуть-чуть не справилась. Но это эстафета, контактная борьба, и я всё равно смогла продвинуться на несколько позиций вперёд, так что этап можно занести в плюс. Я особо не волновалась, хотя третий этап для меня непривычен — я всегда бегала первый. Но он получился, и я этому рада.Я уверена, что мы можем прибавить и бороться за призовые места, но нужно быть более сконцентрированными на стрельбе», — сказала Глазырина в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.