Подчуфарова: хотела бежать масс-старт, но вместе с тренерами решили: не стоит

Российская биатлонистка, бежавшая на последнем этапе эстафеты, прокомментировала своё выступление, а также решение о пропуске субботнего масс-старта.«Когда стартовала, видела спины Вирер, украинки. Ставила себе задачу не дёргаться за ними, держать свой темп, идти в том ритме, при котором у меня будет гарантированная чистая стрельба. На 90% это получилось.Был ли оправдан пропуск масс-старта? Состояние в сегодняшней гонке было, наверное, более свежим. Конечно, после индивидуальной гонки я хотела бежать и масс-старт, но на следующее утро мы с тренерами совместно решили, что не стоит этого делать — учитывая прошлогодний опыт и моё нынешнее состояние. Для командного результата и подготовки к чемпионату мира было правильнее пропустить этот масс-старт. К тому же сейчас я не решаю никакие задачи в общем зачёте Кубка мира, а в Кубок наций гонка не идёт», — сказала Подчуфарова в интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.