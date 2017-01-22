Касперович: состав команды на ЧМ будем формировать после завершения ЧЕ

Главный тренер сборной России по биатлонупрокомментировал выступление мужской и женской команд на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве, рассказал о дальнейших планах спортсменов, а также о формировании команды на чемпионат мира по биатлону.«В принципе, я считаю, что этап в Антхольце прошёл неплохо. В плане подготовки он дал нам неплохие результаты. Мы получили то, что ожидали.На шестом этапе Кубка мира, заключительном перед чемпионатом мира, мы пробовали новых спортсменов в эстафетах, проводили подводящую работу в гонках. Кто-то из спортсменов здесь отдыхал, кто-то пропускал гонки – это были наши чисто тактические решения.Конечно, мы рассчитывали совсем на другой результат женской команды в эстафете. Не получилось сработать в полной мере у Виктории Сливко. Мы надеялись, что в стрельбе она сумеет показать свой результат. Но, видимо, она ещё волнуется, ей нужно больше опыта. Ничего страшного в этом нет. У Татьяны Акимовой сегодня было два падения на этапе – она сломала палку, зацепилась за ограждение. Мы потеряли на этом минимум секунд 20. Она сбила свой темп, да и чисто психологически после этого тяжело настраиваться. Но всё равно ничего страшного в этом нет. Это будет уроком для неё.Перед чемпионатом мира один из важнейших вопросов – это командное комплектование. Состав команды мы будем обсуждать и формировать после завершения чемпионата Европы. Мы не будем спешить, время до чемпионата мира ещё есть», — приводит слова Касперовича пресс-служба СБР.