Малышко и Гараничев включены в состав сборной России на ЧЕ по биатлону

Союз биатлонистов России скорректировал состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт в Дужники Здрой (Польша) 25-29 января. В мужскую сборную вместо Тимура Махамбетова и Александра Поварницына включены Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев. Сообщается, что Поварницын выступит на Универсиаде в Алма-Ате (Казахстан).
Женщины: Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова.
Мужчины: Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.