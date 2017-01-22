Дмитриев: в России, возможно, 70-80 % спортсменов принимают допинг

Герой нового фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте, премьера которого состоится сегодня, 22 января, российский бегунзаявляет, что 70-80% легкоатлетов РФ принимают запрещённые препараты, чего сам он никогда не делал.«Лучше бегать немного медленнее, но оставаться чистым спортсменом, чем быть быстрее с помощью запрещённых средств. В России, возможно, 70-80% спортсменов принимают допинг, а остальные – чистые. Думаю, в сборной есть чистые спортсмены, но они молчат в таких щекотливых вопросах. Россияне не привыкли говорить, так как не считают, что что-то изменится. Мы ждём, пока придёт президент и что-то поменяет», — приводит слова Дмитриева ARD.