Российские арбитры посчитали судейские ошибки в матче ЧМ Россия — Словения

Член исполкома Федерации гандбола России Сергей Приголовкин на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировал поражение мужской сборной России от команды Словении в 1/8 финала чемпионата мира (26:32).
«Вердикт опытнейших российских арбитров, которые крайне неохотно комментируют работу коллег: 6 наглых свистков не в нашу пользу, 3 свистка в пользу словенцев в спорных ситуациях, 3 ошибки в нашу пользу после 51-й минуты, когда всё было решено. Игра с явными нарушениями правил, без последствий для защитников, против наших линейных на протяжении всего матча. Прихват начался с 23-й минуты», — написал Приголовкин.