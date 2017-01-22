Губерниев: Домрачева не против России, она против допинга

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев в своём «инстаграме» поддержал белоруску Дарью Домрачеву, пояснив, что она высказывалась не против российских биатлонистов и биатлонисток, а против употребления допинга в спорте.
«Друзья! Дарья Домрачева не против России. Даша против допинга, кем бы он ни применялся. Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню. Даша, нормальные болельщики рядом с тобой! Я тоже рядом. Две сестры – Беларусь и Россия. Навсегда!» – написал Губерниев.