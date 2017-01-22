Стох выиграл домашний этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина, Климов — 10-й

Поляк Камиль Стох стал победителем этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошёл в Закопане (Польша). Призёрами стали немцы Андреас Веллингер и Рихард Фрейтаг.
Лучший из российских летающих лыжников Евгений Климов занял 10-е место. Денис Корнилов и Ильмир Хазетдинов не смогли пробиться во вторую попытку.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 10-й этап. Закопане, Польша
К-120
1. Камил Стох (Польша) – 287,4.
2. Андреас Веллингер (Германия) – 285,8.
3. Ричард Фрайтаг (Германия) – 284,2…
10. Евгений Климов (Россия) – 276,3…
31. Денис Корнилов (Россия) – 122,2 (результат первой попытки)…
50. Ильмир Хазетдинов (Россия) – 98,3 (результат первой попытки).