Стох выиграл домашний этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина, Климов — 10-й

Полякстал победителем этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошёл в Закопане (Польша). Призёрами стали немцыЛучший из российских летающих лыжниковзанял 10-е место. Денис Корнилов и Ильмир Хазетдинов не смогли пробиться во вторую попытку.1. Камил Стох (Польша) – 287,4.2. Андреас Веллингер (Германия) – 285,8.3. Ричард Фрайтаг (Германия) – 284,2…10. Евгений Климов (Россия) – 276,3…31. Денис Корнилов (Россия) – 122,2 (результат первой попытки)…50. Ильмир Хазетдинов (Россия) – 98,3 (результат первой попытки).