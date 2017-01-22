Мутко: в Германии не меньше проблем с допингом, чем в России

Вице-премьер Россиизаявил, что его не интересует новый фильм немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте.Одним из информаторов журналиста ARD Хайо Зеппельта стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, чьим лучшим результатом является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. По его словам, отстранённые от работы по подозрению в причастности к нарушению антидопинговых правил тренеры продолжают работать с легкоатлетами сборной. В их числе Владимир Казарин — один из главных фигурантов допингового скандала в российской лёгкой атлетике 2015 года.«Не надо раскручивать этот фильм. Я его не видел и смотреть не собираюсь. Видимо, государственному каналу Германии нечем заняться. Пусть Зеппельт сначала в своей стране посмотрит на проблемы допинга. Зачем в другие государства лезть? У них не меньше проблем с допингом.Пусть возьмёт статистику за 2016 год и посмотрит, сколько у них нарушений, сколько у нас, пусть сравнит. И тогда я буду готов с ним говорить», — сказал Мутко в интервью ТАСС.