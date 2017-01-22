Российские шпажистки взяли бронзу на этапе Кубка мира в Испании

Женская сборная России по шпаге, в составе которой выступали, заняла третье место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Барселоне (Испания).Уверенно обыграв соперниц из Германии (32:23) и Польши (45:32), отечественные фехтовальщицы в полуфинале уступили команде Эстонии – 31:32. В поединке за третье место с француженками российская команда выиграла со счётом 45:38. В финале китаянки победили эстонок – 22:21.1. Китай.2. Эстония.3. Россия.