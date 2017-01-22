Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Васильев: если добавить в эстафетный квартет Логинова, Россия может выиграть ЧМ

22 января 2017, воскресенье. 23:57. Другие
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что выступающий на Кубке IBU Александр Логинов должен попасть в эстафетную команду сборной России на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Бабиков — неплохой вариант финишёра, но завершать эстафету должен Шипулин. Не стоит экспериментировать на чемпионате мира. С ним шансы на медали различного достоинства у российской команды очень хорошие. Весь вопрос — в четвёртом участнике.

Нужно вспомнить об Александре Логинове. Своими результатами он заслужил место в сборной России на чемпионате мира. Считаю, если четвёртым участником эстафеты будет Логинов, то сборная России может выиграть золото чемпионата мира», — приводит слова Васильева RT.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Хохфильцене с 8 по 19 февраля 2017 года.
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
Александр Логинов Дмитрий Васильев
Новости. Другие
22 января 2017, воскресенье
23:57 Васильев: если добавить в эстафетный квартет Логинова, Россия может выиграть ЧМ
23:24 Российские шпажистки взяли бронзу на этапе Кубка мира в Испании
23:08 Мутко: в Германии не меньше проблем с допингом, чем в России
22:58 Российские рапиристы — пятые на этапе Кубка мира в Париже
22:26 Стох выиграл домашний этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина, Климов — 10-й
21:57 Шляхтин: отстранённый тренер Казарин ездит за свой счёт, это не запрещено
21:41 Гроссмейстер Карякин сыграл вничью с лидером Супертурнира в Вейк-ан-Зее
21:40 Губерниев: Домрачева не против России, она против допинга
21:15 Российские арбитры посчитали судейские ошибки в матче ЧМ Россия — Словения
20:53 Дмитриев: в России, возможно, 70-80 % спортсменов принимают допинг
20:31 Малышко и Гараничев включены в состав сборной России на ЧЕ по биатлону
20:07 Касперович: состав команды на ЧМ будем формировать после завершения ЧЕ
20:07 М. Фуркад: удовлетворён решением IBU о проведении конгресса перед ЧМ
19:47 Борцы Лабазанов и Мельников выиграли на турнире памяти Поддубного в Москве
19:02 Вирер: в Хохфильцене Италия будет готова бросить вызов Германии
18:59 Шевалье: на чемпионате мира хочется победить сборную Германии
18:55 Хильдебранд: в преддверии эстафеты на ЧМ мы как фавориты будем под давлением
18:51 Хаммершмидт: я отлично чувствовала себя и на лыжне, и в стрельбе
18:37 Подчуфарова: хотела бежать масс-старт, но вместе с тренерами решили: не стоит
18:36 Юниорка Качанова обновила рекорд катка в Коллальбо, который держался с 1999 года
18:25 Глазырина: за стрельбу было немного тревожно, учитывая 4 промаха в индивидуалке
18:14 Немецкие двоеборцы выиграли гонку Гундерсена на этапе Кубка мира во Франции
18:07 Германия выиграла третью женскую эстафету подряд, Россия заняла пятое место
18:03 Горнолыжница Гут выиграла супергигант на этапе Кубка мира в Германии
17:53 Акимова: на повороте был гололёд, лыжа заскользила и заехала в сетку
17:35 Дмитриев: отстранённый тренер Казарин по-прежнему работает
16:45 Хорошилов — третий в слаломе на этапе Кубка мира в Австрии
16:38 Кроксолл и Трунцо победили на этапе ЧМ Red Bull Crashed Ice в Ювяскюля
16:23 Норвежцы победили в мужской лыжной эстафете на этапе КМ в Швеции, Россия — 7-я
15:43 Норвежки выиграли женскую лыжную эстафету на этапе КМ в Швеции
15:34 Экипаж Касьянова — восьмой в четвёрках на этапе КМ по бобслею в Санкт-Морице
15:31 Фийон-Майе: Йоханнес на последнем круге был сильнее меня
15:27 «СКА-Нефтяник» победил «Енисей» и завоевал Суперкубок России по бенди
15:19 Шипулин: надеюсь подойти к ЧМ по биатлону в хорошей форме
15:04 Й. Бё: французы уже достаточно выиграли, так что на ЧМ должны побеждать норвежцы
14:42 Родченков: давал допинг 30 призёрам Игр-2008 и половине медалистов Игр-2012
14:15 Бабиков: на подъёмах держал темп лидеров, а на спусках они уезжали от меня
14:00 Шипулин: для такого состояния я очень доволен своим результатом
13:53 Шипулин остался вторым в общем зачёте Кубка мира по биатлону
13:40 Шипулин — третий в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
13:33 Шишкарёв: останется ли Торгованов тренером сборной России, решим 3 февраля
13:31 Тихонов: наша трусость приводит к позору российского спорта
13:00 Глава НОК Германии: Россия может быть отстранена от Игр в Пхёнчхане и Токио
11:58 На внеочередном конгрессе IBU будут внесены изменения в антидопинговые правила
11:13 Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце
Все новости RSS
Как вы относитесь к употреблению спортсменами запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+