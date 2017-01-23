Брынзак: Абрамова точно будет на чемпионате мира в составе сборной Украины

Президент Федерации биатлона Украиныподелился планами по поводу формирования состава национальной команды на чемпионат мира в Хохфильцене.«Рассчитываем на помощь Ольги Абрамовой. Суд в Лозанне должен скоро рассмотреть её дело, мы считаем, что она невиновна и отстаиваем эту позицию. Абрамова на чемпионате мира будет как запасная точно, мы уже об этом общались с её тренером.Была тренировка, где бежали Валя Семеренко и Абрамова, и выиграла Абрамова. Разница у них была всего 7 секунд. На чемпионате мира будем бороться за медали, в эстафете так точно, а в индивидуальных гонках Джима тоже может побороться. Виту Семеренко в этом сезоне мы точно не увидим. Она сейчас в Тысовце, в понедельник приезжает к команде в Антхольц, где хочет пообщаться с тренерами на тему своего состояния», – приводит слова Брынзака Xsport.