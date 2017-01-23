Дмитриев: Епишин собирал с подопечных по 200 тыс., на которые покупал им допинг

Тренер легкоатлетовсобирал со своих подопечных по 200 тысяч рублей на закупку запрещённых препаратов и прикрытие спортсменов от допинга. Об этом заявил бегункоторый выступил в качестве информатора для нового фильма телеканала ARD о допинге в российском спорте.Десятиминутный фильм телеканала был представлен 22 января. Он основан на показаниях Дмитриева. В частности, спортсмен заявил, что Епишин, а также два других тренера, чьи имена не раскрываются, никогда не работали без допинга.«Епишин и два других тренера всегда работали с допингом, они просто не могут по-другому. Я лично не контактировал со спортсменами из групп Епишина, но знаю многих из них. В наших кругах давно известно, например, что спортсмен должен был платить Епишину 200 тысяч рублей, чтобы тренироваться у него. На эти деньги тренер покупал атлету допинг и обеспечивал его прикрытие от допинг-контроля. А одна из подопечных Епишина однажды сказала мне, что если ты не принимаешь ЭПО, то ты не профессиональный спортсмен», — сказал Дмитриев.