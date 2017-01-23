Порт возглавил рейтинг Международного союза велосипедистов

Австралийский велогонщик Ричи Порт из американской команды BMC, ставший победителем многодневки «Тур Даун Андер» в Австралии, занимает первое место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов, сообщает официальный сайт организации. В его активе 660 очков. Второе место занимает колумбиец Эстебан Чавес (Orica-Scott) – 420. Третье – австралиец Джей Маккарти (Bora-Hansgrohe) – 325.
В командном зачёте лидирует BMC — 845. На втором месте — австралийская Orica-Scott (690), на третьем — немецкая Bora-Hansgrohe (410).