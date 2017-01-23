Агент: IAAF отложил рассмотрение заявки Кучиной, не хватает перевода статьи

Агент чемпионка мира в прыжках в высотусообщила, что IAAF отложила рассмотрение заявки спортсменки на участие в международных соревнованиях. Кучина стала первой российской легкоатлеткой, отправившей в IAAF индивидуальную заявку на участие в международных турнирах.«Сначала нас в IAAF заверили, что все присланные нами 5 января документы в порядке. А сейчас выясняется, что им не хватает перевода на английский язык приложенной нами статьи о том, как Мария проводит антидопинговые уроки. В настоящее время Кучина как раз занимается этим и в ближайшее время отправит недостающее. Интересно, что они дальше придумают», — цитирует Назарову ТАСС.