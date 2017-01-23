Саночники Кашкин/Коршунов стали 4-ми на юниорском первенстве Европы в Оберхофе

В Оберхофе (Германия) завершилось юниорское первенство Европы по санному спорту. В соревнованиях двоек россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли четвёртое место. Победу одержали немцы Ханс Орламюндер и Пауль Губитц.
Среди одиночников первенствовал немец Макс Лангенхан. Вторым стал латвиец Кристерс Апарьодс, третьим — австриец Нико Гляйршер. Данил Лебедев продемонстрировал девятый результат.
В женских соревнованиях победила немка Джессика Тибель. Россиянка Олеся Михайленко стала шестой.
В эстафете россияне Михайленко, Лебедев и Кашкин/Коршунов заняли пятое место. Победу одержала сборная Германии.