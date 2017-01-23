Свобода: снайперская нестабильность Домрачевой в этот период неизбежна

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлонуоценил выступление подопечных в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Команда в составезаняла шестое место.«Сегодня именно эти четыре биатлонистки — наш оптимальный вариант состава. Если бы эстафета чемпионата мира проходила 22 января, то наш выбор был бы именно таким: Скардино, Кривко, Писарева, Домрачева. У Надежды хороший опыт застрельщика, и она в этом качестве отнюдь не исчерпалась. Кривко лучше себя чувствует в контактной борьбе, чем Писарева. На втором этапе этого „контакта“ априори больше. Что же касается Домрачевой, то она вернулась к привычным функциям финишёра.Скардино хорошо стреляла — никаких претензий по точности. Её проблемы с лыжным ходом не родились на пустом месте. Пропущен почти целый, причём весьма важный, тренировочный блок. Нами в начале января анализировались две возможности: либо сразу после выздоровления стартовать в массовом старте Оберхофа, либо брать втягивающую паузу. Взвесив всё с врачами, склонились к первому варианту, смирившись с обязательной потерей скорости. Это характерная черта всего второго триместра Скардино. Сейчас Надежде необходимо восстановление и тренировочная работа, которая состоится на сборе в Рупольдинге, куда команда за исключением Домрачевой отправится уже в понедельник.Некоторая снайперская нестабильность Домрачевой в этот период неизбежна ввиду недостаточного соревновательного стажа после возвращения в строй. Но она будет обретать уверенность, да и в принципе в эстафетах мы можем выступать лучше, чем в Антхольце», — цитирует Свободу «Sputnik Беларусь».