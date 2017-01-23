Касперович: Гараничев набирает форму, ему не хватает соревновательной практики

Главный тренер сборной России по биатлонуоценил форму Евгения Гараничева, которому на этой неделе предстоит стартовать на чемпионате Европы.«Я считаю, что Гараничев набирает форму. Скорость у него неплохая, но пока он её ещё не держит до конца. Я думаю, что к чемпионату мира Евгений выйдет на свою пиковую форму. Для этого он и принимает участие в чемпионате Европы. У него не хватает соревновательной практики», — сказал Касперович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.