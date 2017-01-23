Крупорушников: фон фильмом ARD опять создан негативный

Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетикивысказал своё мнение о новом фильме ARD о допинге в лёгкой атлетике в эфире программы «Все на матч».«В данном случае фон опять создан негативный, но, думаю, всё равно в ходе встречи с рабочей группой будет конструктив. Мы представляем то, что реально сделано, плюс на этой встрече будут министр спорта, представитель следственного комитета, международные эксперты, курирующие РУСАДА.С одной стороны, мы даже рады, что начали выполнять критерии IAAF. Потому что у нас создаётся открытая среда, человек может выступить с заявлением. С другой стороны, нас вводит в недоумение, когда примерно 10 месяцев назад создана горячая линия, на каждой базе повешены специальные боксы, куда можно опустить информацию. 10 дней назад мы ещё раз продублировали — создали портал, куда можно сбрасывать информацию, и могу сказать, что по одному обращению, которое рассматривается, будет принято решение.Зачем обращаться к интервьюеру, у которого определённое отношение к нашей федерации, российскому спорту? Он месяцев пять-шесть назад записывает двухчасовое интервью со Шляхтиным, а в фильме после этого представлена одна минута одного негатива. Совершенно не слышится, что делается, слышится только то, что хочется», — сказал Крупорушников.