Крупорушников: фон фильмом ARD опять создан негативный

Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Андрей Крупорушников высказал своё мнение о новом фильме ARD о допинге в лёгкой атлетике в эфире программы «Все на матч».
«В данном случае фон опять создан негативный, но, думаю, всё равно в ходе встречи с рабочей группой будет конструктив. Мы представляем то, что реально сделано, плюс на этой встрече будут министр спорта, представитель следственного комитета, международные эксперты, курирующие РУСАДА.
С одной стороны, мы даже рады, что начали выполнять критерии IAAF. Потому что у нас создаётся открытая среда, человек может выступить с заявлением. С другой стороны, нас вводит в недоумение, когда примерно 10 месяцев назад создана горячая линия, на каждой базе повешены специальные боксы, куда можно опустить информацию. 10 дней назад мы ещё раз продублировали — создали портал, куда можно сбрасывать информацию, и могу сказать, что по одному обращению, которое рассматривается, будет принято решение.
Зачем обращаться к интервьюеру, у которого определённое отношение к нашей федерации, российскому спорту? Он месяцев пять-шесть назад записывает двухчасовое интервью со Шляхтиным, а в фильме после этого представлена одна минута одного негатива. Совершенно не слышится, что делается, слышится только то, что хочется», — сказал Крупорушников.