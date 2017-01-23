ВТБ обратится в суд для признания Ассоциации зимних видов спорта банкротом

ВТБ сообщил о своём намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании Ассоциации зимних олимпийских видов спорта (АЗОВС), кредитором которой является банк, банкротом, сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц Fedresurs.ru .
ВТБ обращается в суд на основании закона «О несостоятельности (банкротстве), так как ассоциация имеет перед банком непогашенную задолженность, а также установленные законом признаки финансовой несостоятельности.
Ассоциация зимних олимпийских видов спорта с 2004 года объединяет различные общественные организации по зимним спортивным дисциплинам. Основная цель ассоциации в содействии проведению в России государственной политики в области спорта и спортивной работы, направленной на становление и развитие массового спорта в России и повышение роли и значения регионального и детско-юношеского спорта.