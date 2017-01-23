Балахничёв: обвинения Дмитриева могут усугубить ситуацию для российских атлетов

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетикиподелился своим мнением о бегуне, который выступил информатором для журналистов немецкого телеканала ARD, представивших накануне очередной фильм о допинге в российском спорте.«Дмитриев — простой спортсмен, который пытается бороться с допингом своеобразным способом. При этом он не отдаёт себе отчёта в том, что его необоснованные обвинения могут привести к усугублению ситуации для российских спортсменов, которые по-прежнему не могут участвовать в соревнованиях», — приводит слова Балахничёва RT.