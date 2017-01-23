Сборная России по хоккею с мячом будет биться против шведов с Невским на рукаве

Там главному тренеру сборной Сергею Мяусу была передана икона Святого благоверного князя Александра Невского, нареченного духовным покровителем сборной России. Икону россияне взяли с собой в Сандвикен. С нынешнего сезона на игровых свитерах команды, в которых действующие чемпионы мира выступят в Швеции, также отображен образ святого князя – покровителя русских воинов.
Но не воспримут ли шведы нашивку с Невским как намёк на прежние победы русского оружия над шведским?
«Вы переоцениваете шведов. Не думаю, что они в большинстве своем так хорошо знают свою историю, что помнят о битвах с Александром Невским. Мы же это все делаем не для того, чтобы соперников запугать. А для себя.
В союзные времена спортсмены избегали связей с церковью. А сейчас многие ребята, насколько я знаю, даже ходят в храмы индивидуально, пытаются найти ответы на какие-то важные для себя вопросы. Ну а самое главное — молебен помогает объединению ребят. Им надо забыть, что в чемпионате страны они представляют разные клубы. Сейчас они — единое целое, единый кулак.
Это действо помогает игрокам искренне задуматься. В каком состоянии они подходят к чемпионату мира, что они готовы положить на алтарь победы, смогут ли открыть в себе какие-то внутренние дополнительные силы и резервы», — приводит слова Мяуса «Лайф».
Фото можно посмотреть, перейдя по ссылке https://twitter.com/rusbandy/status/823526678270013440