Брицис: выступить на седьмой кряду Олимпиаде по-настоящему круто

, представляющий сборную Латвии по биатлону, рассказал о причинах возобновления карьеры действующего спортсмена в 46 лет.«Когда меня кто-нибудь называет «патриархом, обгоняющим в возрастной номинации даже Бьорндалена», я только и могу воскликнуть: «Ой!» Не чувствую себя так. Вообще, стараюсь не думать. Не то чтобы вообще, а именно на эту тему: дескать, Брицис — самый возрастной действующий биатлонист. В конце концов, мои года — моё богатство. У меня нормальное мироощущение. Стремлюсь получать удовольствие от биатлона, а если ещё иногда удаётся доставлять его зрителям — и вовсе замечательно.Поверьте, выходя на старт, совершенно не вспоминаю о собственном возрасте, не сравниваю себя с каким-нибудь юношей, которому недавно стукнуло 30 или 35. Или вообще о 20-летних мальчишках. На трассе и стрельбище каждому биатлонисту всякий раз приходится доказывать свою состоятельность. Я же просто стремлюсь приблизиться к тому идеалу гонки, на который нынче способен. Поверьте, это уже вызов.Разумеется, для возобновления карьеры у меня имелась и более прагматичная мотивация — помочь эстафете Латвии квалифицироваться на олимпийский турнир в Пхёнчхане. Но сегодня ещё не готов сказать, что Игры-2018 — моя реальность. Не знаю, буду ли продолжать карьеру в следующем сезоне. Конечно, выступить на седьмой кряду Олимпиаде по-настоящему круто. Но ничего гарантировать не могу», — приводит слова Брициса «Sputnik Беларусь».