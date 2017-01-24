Шляхтин: восстановление ВФЛА на ближайшем совете IAAF невозможно

Очередная встреча Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению членства ВФЛА в IAAF началась 23-го и продолжится 24 января. Президент ВФЛАрассказал, как проходит встреча.«Всё находится в рабочем режиме: мы отработали перечень вопросов, которые были обозначены на предыдущих встречах, был отчёт о работе. А вообще понимание наших движений будет после совета IAAF, после 6 февраля. И они, и мы готовимся к совету. Восстановление ВФЛА на ближайшем совете невозможно. На заседании, как я понимаю, будет выработана окончательная дорожная карта, чтобы определить этапы восстановления. Также мы обсуждали тему индивидуальных заявок, ждём от них ответа.Сегодня на заседаниях фильм ARD не обсуждали. Рабочая группа во вторник должна встретиться с Дмитриевым», — приводит слова Шляхтина «Р-Спорт».