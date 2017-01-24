Гавирия выиграл первый этап велогонки «Вуэльта Сан-Хуана»

Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия, представляющий команду Quick-Step Floors, стал победителем первого этапа многодневки «Вуэльта Сан-Хуана» в Аргентине. Соревнования завершатся 29 января.
Велоспорт. «Вуэльта Сан-Хуана». Первый этап. 142,5 км. Сан-Хуан, Аргентина
1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 3.07,44.
2. Элиа Вивиани (Италия) – то же время.
3. Николас Марини (Италия, Nippo-Vini Fantini).
4. Маттео Малучелли (Италия, Androni Giocattoli-Sidermec).
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida).
6. Том Боонен (Бельгия, Quick-Step Floors).