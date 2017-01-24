Агапитов: мы думаем над проведением ЧЕ-2019 по тяжёлой атлетике в России

Президент Федерации тяжёлой атлетики Россиисообщил, что Россия может претендовать на проведение чемпионата Европы 2019 года. Российские тяжелоатлеты не приняли участия в Играх-2016 в Бразилии из-за череды нарушений антидопинговых правил.«Мы думаем над проведением чемпионата Европы 2019 года в России, возможно, мы будем участвовать в тендере.Может, мы организуем свой международный турнир, который мы проведём в Москве или в Питере. Но в ближайший год проводить в России мы ничего не планируем», — цитирует Агапитова «Интерфакс».