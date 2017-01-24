НОК Беларуси потребует возмещения морального ущерба за отстранение гребцов

Генеральный секретарь НОК Беларусипрокомментировал решение CAS снять однолетнее отстранение с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерации каноэ из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.«Решение только подтвердило наш изначальный посыл о чистоте и невиновности мужской команды. Наши аргументы о том, что не было оснований даже предполагать употребление допинга нашими гребцами, были услышаны судом и получили полное официальное подтверждение. Оправдана вся мужская команда в полном составе, тренерский штаб, врачи и прочие официальные лица.У нас есть определённый план дальнейших действий. Будем готовить иск в суд Швейцарии о возмещении морального ущерба, который понесла наша команда в связи с недопуском к Олимпийским играм и отстранением от тренировочного процесса и международных стартов», — цитирует Котова «Прессбол».