Школина и Соловьёва подали заявки в IAAF на участие в международных турнирах

Референт по международным вопросам Всероссийской федерации лёгкой атлетикисообщила, что бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высотуи чемпионка России в толкании ядраподали индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на участие в международных соревнованиях. Ранее заявки отправили 12 российских спортсменов.«Индивидуальные заявки Светланы Школиной и Евгении Соловьёвой отправлены в IAAF», — приводит слова Трущенковой «Р-Спорт».