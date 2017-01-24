Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Италии

В Кронплатце (Италия) прошёл 13-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин. В гигантском слаломе победу одержала итальянка Федерика Бриньоне. Второе место заняла француженка Тесса Ворли. Третьей стала итальянка Марта Бассино. Россиянка Александра Прокопьева пробиться во вторую попытку не смогла и заняла 51-е место (1.08,13).
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 13-й этап. Кронплатц
Женщины. Гигантский слалом
1. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.10,05.
2. Тесса Ворли (Франция) – 2.10,60.
3. Марта Бассино (Италия) – 2.10,62.