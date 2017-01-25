ПКР может провести альтернативные соревнования при недопуске РФ на Игры-2018

Депутат Государственной Думы, вице-президент Паралимпийского комитета Россиисказала, что ПКР может провести альтернативные соревнования в случае недопуска российских паралимпийцев на Игры-2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). В 2016 году паралимпийцы РФ не были допущены до летних Игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством«Мы должны быть готовы ко всему, и если не сработал план А, надо включать план Б. Альтернативные соревнования — это тоже вариант того, что мы можем сделать. Уровень этих соревнований можно сделать таким, чтобы нам позавидовали. После Рио нам пришлось проводить Игры в условиях отсутствия времени, но сейчас мы можем сделать это более подготовлено, и я думаю, что уже нужно включать и план Б», — цитирует Баталову ТАСС.